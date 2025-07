Zemětřesení na Kamčatce patří k nejsilnějším. Vzniklo za unikátních podmínek

Zemětřesení o magnitudu 8,8 vzniklo východně od Petropavlovsku-Kamčatského v Rusku v 01:24 SELČ 30. července 2025 v důsledku takzvaného mělkého reverzního zlomu. Zemětřesení na Kamčatce vznikají hlavně kvůli tomu, že se tam střetávají dvě velké zemské desky – tichomořská a severoamerická. Tichomořská deska se podsouvá velkou rychlostí (na geologické poměry, v tomto případě je to osm centimetrů za rok) pod tu severoamerickou, což vytváří obrovské napětí v zemské kůře. Když už to napětí nevydrží, dojde k náhlému uvolnění energie – a to je právě zemětřesení.