Téměř polovina zvířat ve španělských zoo má toxoplazmózu. Nemoc může uškodit záchraně druhů

Španělské vědce z Córdobské univerzity zajímalo, jak moc jsou touto nemocí postižena zvířata v tamních zoologických zahradách. Prozkoumali proto vzorky krve 393 zvířat 91 druhů v několika místních zoo. Výsledky ukázaly, že protilátky na tuto chorobu mělo 42 procent testovaných zvířat –⁠ to znamená, že se s toxoplazmózou během svého života musela setkat. Pozitivní výsledky byly nalezeny ve všech zoologických zahradách.

Zoologické zahrady je nutné lépe chránit

„Z hlediska veřejného zdraví nejsou tyto výsledky příliš znepokojivé, protože mnoho lidí je již imunních a riziko, že se nakazí od zvířat v zoo, je dost nízké,“ vysvětluje Ignacio García, jeden z autorů výzkumu. Problém to ale znamená z hlediska snahy o záchranu ohrožených druhů, které se zoologické zahrady snaží rozmnožovat. Podle Garcíi by zahrady měly přijmout opatření, jimiž by se šíření této nemoci zabránilo.