Na Evropu míří bouře Dennis. Británii přinese až patnáctimetrové vlny a ovlivní i počasí v Česku

Video of Bomb cyclogenesis in North Atlantic ocean - 12-17 February 2020 - Severe Weather Europe

Níží, které se rapidně a bouřlivě prohlubují nad americkým pobřežím Atlantského oceánu a pak míří na západ do Evropy i s pořádně turbulentním počasím, vzniká jen pár za rok. Ten letošní v nich ale možná bude rekordmanem. A v počtu takových „bombových cyklón“ může být výjimečná i letošní zima.

Už od středy se zvedají na západě Britských ostrovů desetimetrové oceánské vlny a ještě vyšší mohou následovat ve čtvrtek a v pátek. Nad Newfoundlandem se totiž formuje nová „bombová“ tlaková níže. Zatím nejnižší tlak 996 hektopascalů do čtvrtečního večera nejspíš klesne na hodnoty kolem 935. To by znamenalo za 36 hodin pokles tlaku o více než šedesát hektopascalů, přitom běžné kolísání za celý týden je průměrně patnáct.

Tím pokles tlaku zřejmě neskončí: níže, pro kterou západoevropský systém pojmenování nebezpečných bouří chystá pravděpodobně jméno Dennis, může mít v závěru týdne tlak ve svém centru 915 až 920 hektopascalů, a to už může znamenat nový rekordně nízký tlak vzduchu v historii Evropy. Zatím nejnižší hodnotu v Evropě změřili 2. prosince 1929 na jihozápadě Islandu v Heimaey: 920 hektopascalů.

Předpověď výše vln: