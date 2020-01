Vombati zachraňují zvířectvo ohrožené australskými požáry. Jejich rozsáhlé nory přinášejí útočiště

Vombati, velcí australští vačnatci vzhledem připomínající chlupatého čuníka, se stali nečekanými spasiteli ostatních zvířat, píše australský tisk. Poprvé o tom informovaly instagramové stránky novozélandské pobočky Greenpeace: vombati podle nich měli ostatním zvířatům aktivně pomáhat, aby našla cestu do jejich nor. Greenpeace se za to později omluvila – že by vombati jako nějací pastýři pomáhali, to je podle biologů nesmysl.

Jádro této informace je ale pravdivé, potvrzuje řada přírodovědců. Vombati ostatním zástupcům australského ekosystému opravdu pomáhají, ale nevědomky. Naposledy to dokázaly záběry, které pořídil dokumentarista Peter Hylands. Vydal se do národního parku Cobargo, aby zdokumentoval, jak dramatické tam byly dopady požárů, a také aby pátral po přeživších zvířatech.

Našel jen spáleniště, většina lesa lehla popelem. „Viděli jsme tam ptáky, kteří zemřeli v letu a pak padli k zemi, když se snažili před požárem uniknout,“ popsal Hylands svou zkušenost pro Yahoo News Australia. „Bylo to strašné, strašné… Ale pak jsme tam viděli zvířata, která byla ohněm zcela nezasažená, a ta se musela ukrýt pod zemí. To je jediné možné vysvětlení, když jde o tak silné požáry,“ dodal.

Oheň, který připravil krajinu o většinu vegetace, současně odhalil, jak vypadá svět, který pomohl zvířatům přežít. Jde o podzemní chodby, které si vytvářejí vombati: tento systém chodeb tvoří vlastní ekosystém, jenž je normálně zbytku světa neviditelný.

„V oblasti žije značné množství vombatů, a proto zde mají rozsáhlé sítě těchto tunelů,“ popisuje Hylands.