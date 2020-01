Den, kdy se zrodil džihád. Před 1390 lety dobyl Mohamed Mekku

Cílem bylo rozptýlit obránce města na více front, a co nejvíce tak oslabit možnou koncentraci jejich sil. Každý z proudů armády měl vlastního velitele: jedním byl Alí ibn Abí Tálib, Mohamedův příbuzný, jehož vláda později vedla k rozštěpení na sunnity a šíity, dalším Chálid ibn al-Valíd, který se zase stal jedním z nejvýznamnějších muslimských vojevůdců. Tento postup současně znemožnil, aby z Mekky některý z Kurajšovců uprchl.

Nejprve se o to pokusil v roli poutníka. Protože ho doprovázelo přes patnáct set mužů, do města se nedostal, ale podařilo se mu uzavřít s ním desetiletou dohodu, která byla zřejmě vnímaná jako jeho vítězství. Vydržela ovšem sotva dva roky a pak ji Kurajšovci porušili. Roku 630 se tak znovu rozhořela válka.

Bylo stále jasnější, že Mekka je v úpadku, a Medína naopak roste – konflikt mezi oběma obcemi se jevil jako nevyhnutelný. Zatímco Kurajšovci se zakopávali ve svých pozicích, Mohamed vystupoval aktivně. Už roku 628 usoudil, že je načase vrátit se do Mekky.

Muslimské prameny tvrdí, že Mohamed zdůrazňoval, aby jeho vojáci bojovali, jen když to bude bezpodmínečně nutné. Podle historiků dává tákové tvrzení smysl, protože dávalo smysl zmocnit se Mekky co nejméně poškozené a s co nejmenšími lidskými ztrátami.

Tato strategie islámskému prorokovi vyšla. Když muslimská armáda 11. ledna 630 (nebo 11. prosince 629, datace je v tomto případě nemožná) vstoupila, bylo to prakticky bez odporu. Jen jednotky Chálida ibn al-Valída se dostaly do menší potyčky s Kurajšovci. Převaha muslimských jednotek ale byla natolik velká, že boj rychle ustal; mekkánci přišli o dvanáct mužů, muslimové jen o dva. To také byly celé jejich ztráty při dobývání nejdůležitějšího místa krajiny.

Přeživší Kurajšovci se zachovali pragmaticky. Uznali, že jejich bohové jim nepomohli, tudíž proti jedinému Bohu muslimů jsou bezmocní – a obratem konvertovali k islámu. Díky tomu taky došlo jen k minimálním trestům; popraveno bylo pouhých sedm obyvatel Mekky. Vyvrcholením a symbolickým aktem, který válku ukončil, bylo vstoupení Mohameda do svatyně Kaaba, odkud byly okamžitě odstraněny všechny sošky pohanských božstev.

Událost, která změnila běh dějin

„Roku 622 Muhammad odcházel z Mekky jako opovrhovaný zbloudilý věštec. O pouhých osm let později do ní vstoupil jako vítěz několikaletého ozbrojeného soupeření s mekkánským vládnoucím kmenem Kurajšovců. Stal se duchovní a zároveň politickou hlavou obce, skládající se z přesvědčených muslimů a konvertitů z rozumu, ale i těch, kdo se pouze stali klienty (mawálí) s tím, že uznali Muhammada jako hlavu obce a respektovali jeho moc nad určitým územím. Respekt, který mezi beduíny budily jeho politické schopnosti, ještě umocňoval váhu jeho postavení, s nímž vlastně původně do Medíny přicházel – totiž arbitra mezikmenových půtek.“

Když Mohamed kontroloval tak významné centrum moci, jako byla Mekka, mohl konsolidovat svou moc. Žil však už jen necelé tři roky, takže se islám začal do okolního světa opravdu šířit až po jeho smrti – ale založený na myšlenkách i vojenských a dobyvačných tradicích, které vznikaly v době před ovládnutím Mekky. A také džihád se mohl změnit – ze snahy vnést islám mezi beduínské kmeny na pokus o jeho šíření mezi národy světa.