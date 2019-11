Kyslík na Marsu zamotal vědcům hlavu. Nedokážou vysvětlit, proč ho na jaře přibývá

Na jaře kyslík přibývá, na podzim ubývá

Drtivou většinu plynného obalu Marsu tvoří oxid uhličitý, ale jsou v něm přítomné i další plyny – například molekulární dusík, argon, kyslík a také metan. Zatímco dusík a argon se chovaly přesně tak, jak vědci očekávali, kyslík je překvapil. Místo aby reagoval na to, jaký je tlak vzduchu, měnil se podle ročních období. Na severní polokouli planety ho přibývalo na jaře a na podzim jej zase začalo ubývat.

Všechny možné teorie, které vědci na vysvětlení těchto změn použili, selhaly. Podle poznatků, které NASA dosud o Marsu získala, by tyto procesy neměly být tak masivní.

Protože byly změny v množství kyslíku naměřené u povrchu Rudé planety, nabízí se, že nějak s povrchem souvisejí. Ani pro to ale nemají vědci důkazy. Na ještě větší problém narazili autoři studie, když se pokusili spočítat, proč na podzim kyslík zase mizí. Ani to totiž nedává smysl a nedá se to vysvětlit. Proces by měl trvat přes deset let, ve skutečnosti ale proběhl během několika týdnů.