Zmutovaní krabi pokrytí parazity, jinak jen černá smrt. Vědci se vrátili na místo katastrofy Deepwater Horizont

„Na to, co jsme viděli, nás nemohlo nic připravit,“ uvedl Clifton Nunnally, jeden z výzkumníků, kteří se na projektu podíleli. „Všude tam byli krabi, kteří svým pohybem zvedali ze dna černé bahno plné ropy,“ popsal v rozhovoru pro web Atlas Obscura. „Viděli jsme různé deformity, ale především tam věci chyběly,“ dodal.

Podle biologů se zde tito krabi nerodí, ale migrují do této oblasti – a to omylem. Uniklá ropa je totiž podobná olejům, které se přirozeně vyskytují na krabích tělech; nadměrné množství ropy je tam tedy láká. Jenže ropa má zcela jiné, toxické složení, takže na krabech způsobuje masivní poškození a jejich těla mutují. „Olej na tomto místě je přitahuje, ale dál už to jde všechno z kopce,“ dodává Nunnally.

Tento výzkum je důležitý zejména proto, že se oblast přestala intenzivně sledovat roku 2014. Do té doby tam vědci zaznamenali intenzivní pokles všech druhů zvířat, ale potom výzkum ustal. Návrat biologů na místo ukázal, jak závažné poškození ropou bylo, a naznačil také, že náprava může trvat mnohem déle, než se čekalo.

Katastrofa Deepwater

V dubnu 2010 došlo k největšímu náhodnému (tedy nikoliv úmyslnému) úniku ropy v dějinách. Jeho příčinou byla exploze na těžební plošině Deepwater Horizon společnosti BP v Mexickém zálivu.

20. dubna 2010 vyteklo do moře až 620 tisíc tun. Symbolem katastrofy se stali ropou obalení pelikáni, jimž mazlavá hmota bránila v letu.

Ke katastrofě došlo, když vysoce stlačený metan vytrhl horní uzávěr vrtné aparatury a po smíšení se vzduchem explodoval. Výbuch spolu s následným požárem připravil o život 11 lidí a narušil statiku plošiny, která se po necelých dvou dnech potopila.