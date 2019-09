Ruští kosmonauti dostanou do vesmíru pistole. Agentura Roskosmos je už vyvíjí

„Tato zbraň se v podstatě už testuje. Pracujeme na ní,“ sdělil Rogozin novinářům. Podle něj je velmi pravděpodobné, že se pistole stane součástí sady pro mimořádné situace za půldruhého roku.

Šéf Roskosmosu v této souvislosti připomněl, že v dobách Sovětského svazu byli kosmonauti vybaveni tříhlavňovou pistolí - dvě měly ráži 12,5 milimetru a jedna 5,45 milimetru. Jednalo se o loveckou neautomatickou pistoli TP-82, použitelnou zejména k ochraně před zvěří při nouzovém přistání na odlehlém místě v divočině. Dnes posádky kosmických lodí nic podobného nemají.

Pistole má smysl při návratu

S iniciativou zařadit zbraň do výbavy kosmonautů přišel v roce 1979 Alexej Leonov, který v roce 1965 jako první člověk vystoupil do volného kosmického prostoru. Poprvé byla TP-82 do záchranné soupravy posádek zařazena, jak naznačuje její označení, v roce 1982.

Rogozin poukázal na to, že se ruské pilotované kosmické programy postupně přenesou na kosmodrom Vostočnyj na ruském Dálném východě. To podle něj může znamenat i přistání v této oblasti, která je lesnatá a řídce osídlená. Proto by se kosmonautům hodila zbraň podobná TP-82, ale samozřejmě moderního typu.