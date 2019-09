V Austrálii začala sezona útočících flétňáků. Jeden muž kvůli jejich agresivitě zemřel

Jsou to scény, na jaké jsou lidé zvyklí spíše ze slavného Hitchcockova hororu Ptáci: Na cyklistu jedoucího po silnici se bez varování zezadu snese pták velikosti vrány, zatne mu drápy do ramene nebo ho začne klovat do hlavy.

Flétňáci nyní útočí na lidi často, někdy to má i vážně následky. Například sedmašedesátiletý muž zemřel na poranění hlavy poté, co na něj při jízdě na kole v australském Wollongongu zaútočil flétňák. Důchodce jel v neděli podél Nicholsonova parku, když se na něj vrhl agresivní pták podobný vráně. Muž se mu pokusil ujet, ale narazil do sloupu a utrpěl při tom vážná zranění. Po převozu do nemocnice těmto zraněním podlehl.

Minulý týden zase nechala radnice v Sydney utratit jednoho flétňáka, který během několika let způsobil řadě lidí různě závažná poranění, v jednom případě došlo u člověka dokonce k zástavě srdce.

Problém v soužití mezi druhy

Flétňák australský vypadá jako tuzemská straka, je s ní však příbuzný jen velmi vzdáleně. Jde o jedny z nejinteligentnějších ptáků, které biologové studovali. Jejich inteligence má však také řadu nevýhod. V době hnízdění se totiž flétňáci stávají vysoce teritoriálními a jakékoliv přiblížení k hnízdu si vyhodnocují jako útok.

Během dvou měsíců nalétávají na cokoliv, co pokládají za riziko pro své hnízdo. A protože flétňáci žijí ve městech, stávají se jejich cílem nejčastěji lidé.