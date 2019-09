Proti spalničkám se v Česku očkuje už padesát let. Přesto se nemoc v posledních letech znovu šíří

Tento týden ale Světová zdravotnická organizace (WHO) zrušila České republice (a také Británii, Řecku a Albánii) status země, kde byly spalničky vymýceny.

Zatímco v roce 2010 nebylo v Česku hlášeno žádné onemocnění touto chorobou, letos za prvních pět měsíců přibylo podle informací ministerstva zdravotnictví více než pět stovek nemocných.

Podle WHO za to může hlavně šíření dezinformací o očkování. „První článek, který vyšel na toto téma v renomovaném časopise, se časem ukázal jako lživý a podvodný, ale mezitím již nabral na síle,“ uvedla Alena Šteflová, která působila v české kanceláři WHO.

Problematické očkování?