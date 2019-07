Zvířata se nestíhají přizpůsobovat klimatickým změnám. Hrozí vymírání druhů, varují vědci

Pro řadu živočichů je podle něj během roku typické střídání životních událostí, jako jsou zimní spánek, přílet na hnízdiště, doba hnízdění nebo vyvádění mláďat. Výzkumníci získali podrobné informace o časování těchto událostí z dosud publikovaných studií a vztáhli je k tempu klimatických změn. Zaměřili se také na to, zda jsou změny v časování životních událostí spojeny se změnou v přežívání nebo v počtu mláďat.

Ptáci začínají hnízdit dřív

Z výzkumu například vyplývá, že v mírném pásmu jsou rostoucí teploty spojeny s posuny hnízdění, a to na začátek roku. Studie ovšem poukazuje na to, že tyto změny u ptáků jsou o něco pomalejší, než by odpovídalo síle měnícího se klimatu. Hrozí proto, že mnoho organismů může být v dlouhodobém měřítku vystaveno podmínkám, v jejichž důsledku může klesat počet živočišných druhů. „Jednoznačně vidíme, že v mírném pásmu jsou narůstající teploty spojeny s posuny biologických událostí, jako je například časování hnízdění, a to na začátek roku. Všechno začíná dřív,“ uvedla hlavní autorka studie Viktoriia Radchuková z Leibniz-Institutu v Berlíně.