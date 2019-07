Nahrávky prvních kroků na Měsíci se prodaly za 1,8 milionu dolarů

Pence také připomněl cíl, který stanovila nynější americká vláda, a to že USA pošlou své astronauty znovu na Měsíc do roku 2024. Má se tak stát v rámci programu Artemis lodí Orion, která by měla první let k Měsíci bez posádky absolvovat do dvou let, uvedla v sobotu agentura AP. Naposledy člověk chodil po Měsíci koncem roku 1972 v rámci mise Apollo 17.

Aldrina a Michaela Collinse, kteří byli na palubě legendárního letu Apolla 11, v pátek přijal v Bílém domě prezident Donald Trump. Jejich kolega Neil Armstrong zemřel v roce 2012.