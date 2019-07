Po legalizaci spotřeba marihuany u mladistvých klesá, vyplývá z americké studie

Kritici se obávají, že legalizace rozšířené drogy může vést k její větší spotřebě mezi teenagery, a to i přesto, že je ve všech daných státech užívání marihuany osobám mladším 18 let zakázáno.

District of Columbia

Na to, jestli jsou tyto obavy opodstatněné, se zaměřili vědci z americké Montana State University. Ve svém rozsáhlém výzkumu analyzovali data z let 1993 až 2017, která byla sesbírána v rámci národního průzkumu zdraví mladých lidí. Ten ročně pořádá americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC). Celkem do studie autoři zahrnuli 1,4 milionu středoškoláků.

Z výzkumu vyplynulo, že zatímco v USA obecně spotřeba marihuany u mladistvých vzrostla, ve státech, kde bylo užívání této látky rekreačně povoleno, byl trend opačný. Ukázalo se, že pravděpodobnost, že budou děti danou drogu užívat, se po legalizaci snížila téměř o deset procent.