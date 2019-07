Roztěkanost v dětství vede k nižší mzdě v dospělosti, ukazuje kanadská studie

Vlastnosti předškoláků leccos napoví o jejich budoucích výdělcích. K nižší výplatě vede nepozornost či agresitivita. Pozitivní vyhlídky naopak mohou mít děti, které rády vyhledávají společnost. Ukazuje to třicetiletá studie téměř tří tisícovek lidí od jejich dětských až do Kristových let.