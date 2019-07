Sedmileté děti už podvědomě rozumí fyzikálním zákonům. Psychologové z Cambridge ukázali, co máme v genech

Vědci se pokoušeli popsat, jestli se děti učí používat nástroje tím, že porozumí fyzikálním zákonům, na nichž jsou nástroje založené, anebo jen vycházejí z toho, jak je viděly v akci.Kauzalita, tedy pochopení toho, že a, je jedním ze základů lidského duševního rozvoje. Z pozorování toho, co se ve světě kolem nás děje, a z důsledků těchto změn si pak vytváříme modely, jimiž řídíme naše chování.

Týká se to například používání nástrojů – díky tomu rozumíme tomu, jaké nástroje jsou nejvhodnější pro různé druhy úkolů.

„Představte si situaci, kdy se někdo snaží porozumět tomu, jak funguje kladivo. Má k dispozici dvě kladiva, která si může ozkoušet: klasické železné a pak nafukovací. Normálně by se stalo to, že železné kladivo by přibilo hřebík do prkna, zatímco gumové kladivo by se od něj jen odrazilo,“ popsala situaci, kterou zkoumala, Lucy Chekeová z Cambridge.

„Ale co kdyby byla vaší jedinou zkušeností s těmito dvěma kladivy situace, kdy se někdo pokusí zasáhnout železným kladivem hřebík, ale mine, zatímco nafukovací kladivo hřebík úspěšně zarazí do předem vyvrtané díry?“

Odměna nebo fyzika?

Podle psycholožky záleží na tom, jakou zkušenost si člověk z jediného zážitku odnese. Ten, kdo je zaměřený na výsledek (neboli člověk, který je motivovaný odměnou) by se dozvěděl, že nafukovací kladivo bylo úspěšné, zatímco to kovové ne – a použil by příště na zatlučení hřebíku nafukovací kladivo.

Nicméně ten, kdo by studoval fyzikální zákony ukryté za jevy, by se z této zkušenosti dozvěděl, že železné kladivo sice bylo schopné vyvinout dostatečnou sílu, ale na špatné místo – příště by si vybral kladivo železné.

Dospělí mají samozřejmě takových zkušeností spoustu, takže vycházejí z desítek a stovek takových situací. U dětí je ale situace jiná: často se s většinou podobných situací setkávají poprvé. A právě na nich tedy vědci mohli otestovat, jakým způsobem děti analyzují realitu. Popsali to v článku, který vyšel v odborném časopise PLOS ONE.