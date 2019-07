Před půlstoletím se člověk poprvé vydal na Měsíc. Po velkém skoku ale lidstvo zastavilo

Na počátku 16. století Leonardo da Vinci poprvé prohlásil, že Měsíc je hmotné těleso těžší než vzduch, současně vysvětlil, proč zejména za jarních večerů můžeme vidět i neosvětlenou část našeho souputníka. Je to díky odrazu záře Země od měsíčního povrchu. K jeho škodě bylo ale toto vysvětlení publikováno v rukopisech, které vyšly o téměř tři století později. Ale právě tento objev vedl k tomu, že za 400 let mohli Američané zkusit na tomto hmotném tělese přistát.

Odborníci cestu na Měsíc promýšleli v té době již dlouho. První úvahy se objevovaly ještě před druhou světovou válkou. Byl to ale právě až Kennedy, který dal impulz k rozvoji programu pilotovaných kosmických letů Apollo realizovaných v letech 1961–1972. Cíl programu se brzy změnil z „pouhého“ výzkumu vesmíru na snahu o přistání člověka na Měsíci.

Proč? Protože politika

Kennedy reagoval na vesmírné úspěchy Sovětského svazu, které Američany zcela zaskočily. Vypuštění Sputniku ještě Američané zvládli, ale o to horší pro ně byl 12. duben 1961, kdy z kosmodromu Bajkonur odstartovala kosmická loď Vostok 1. Na ní se do vesmíru dostal první člověk v dějinách, sovětský kosmonaut Jurij Gagarin. Obletěl Zemi a po 108 minutách bezpečně přistál – a stal se hrdinou pro celý svět, nejen pro tehdejší východní komunistický blok.

Hned den poté, co Gagarin odstartoval do vesmíru, byla do Bílého domu svolána schůzka s tématem: co udělat, abychom Sověty předstihli? A právě v prezidentově pokoji padlo, že jediným způsobem, jak úspěch SSSR překonat, by mohla být cesta na Měsíc.

Dětské nemoci největšího projektu lidstva

S lodí Apollo bylo od počátku spojeno mnoho problémů pramenících z nedotaženosti konstrukce. Část úprav se prováděla na poslední chvíli. Během osmi let zkušebních letů zahynuli i první američtí astronauti. Na vývoji a výrobě Apolla se pak podílelo na 400 tisíc lidí z 20 tisíc firem a laboratoří.

Dlouho očekávaný den nadešel 16. července 1969. Miliony lidí na celém světě byly prostřednictvím televizních kamer při tom. Na vlastní oči start Apolla 11, jak byl tento let označen, viděl i český novinář a publicista Karel Pacner, který na mimořádný zážitek vzpomíná jako „na nezapomenutelný pocit, pocit na celý život“.

Byl to pátý let v programu Apollo a třicátý první let lodě s posádkou ze Země. Loď odstartovala s velitelem Neilem Armstrongem, pilotem velitelského modulu Michaelem Collinsem a pilotem lunárního modulu Edwinem Aldrinem. Astronauti velitelskou sekci nazvali Columbia a měsíční modul, určený k přistání na Měsíci, Eagle (Orel).