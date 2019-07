První lidské kroky na Měsíci provázela Dvořákova Novosvětská

V neděli 20. července panovalo jak na Měsíci, tak na Zemi ve vesmírném středisku v Houstonu obrovské napětí. Sestup se ukázal být náročnějším, než se čekalo. Pokud by trval o 17 sekund déle, vyčerpali by astronauti povolený limit pro palivo a dostali by pokyn přistání ukončit. Na Zemi sledovali poslední fázi se zatajeným dechem.

Dokonce i kliďas Neil Armstrong měl zvýšený tep na nejvyšší hodnotu v průběhu celé mise Apollo 11 – vyšplhal se na hodnotu 156, což je asi tolik, jako když si jde normální člověk zaběhat. Nakonec modul úspěšně přistál. Na oslavy ale nebyl čas, Armstronga s Aldrinem na Měsíci i Collinse, který zůstal na oběžné dráze, čekala spousta práce.