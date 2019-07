Plastový odpad v oceánech zraní stovky žraloků ročně, varuje výzkum

Vědci našli důkazy o nejméně tisícovce zdokumentovaných případů, kdy se nějaká paryba zamotala do plastového odpadu v moři. Přitom tomuto výzkumu se zatím věnovalo jen minimum expertů, takže skutečných případů bude mnohem více.

Malý problém uvnitř obřího problému

Podle autorů studie není tento problém kritický – žraloků a dalších paryb zatím kvůli plastovému odpadu umírá mnohem méně, než lidé těchto zvířat uloví. Podle kvalifikovaných odhadů za rok lidstvo uloví kolem 100 milionů žraloků; tisícovka uhynulých kvůli umělohmotnému odpadu je jen zrnkem písku na poušti. Ale jejich utrpení podle vědců nelze přehlížet.

„Jedním příkladem v této práci je žralok mako, kolem jehož těla je těsně ovinuté rybářské lano,“ uvedl mořský biolog Kristian Parton. „Tento žralok očividně rostl i poté, co se do lana zamotal, takže se provaz, který už byl porostlý škeblemi, parybě zařezával stále více do těla. Tam mu poškodil nejen kůži a vnitřní orgány, ale zasáhl dokonce i páteř,“ dodal vědec.