Špatný čich může být u starších lidí příznakem prudkého zhoršení zdraví

„Špatný čich je typický pro lidské stárnutí. A podle nás existuje spojení mezi úbytkem čichu a rizikem úmrtí,“ uvedl hlavní autor práce, epidemiolog Honglei Chen. „Naše práce je první, která se podívala na to, proč právě ztráta čichu předpovídá větší pravděpodobnost úmrtnosti,“ dodal.

Výzkum, který vyšel v odborném časopise Annals of Internal Medicine, čerpal z údajů o 2300 pacientech ve věku 71–82 let. Vědci vyhodnocovali data za dobu třinácti let, během té doby musely testované osoby podstoupit testy čichu. V nich měly identifikovat 12 běžných vůní – vědci pak pacienty podle výsledků roztřídili.

Ukázalo se, že ti se špatným čichem měli o 46 procent vyšší riziko úmrtí do 10 let oproti lidem, kteří měli čich dobrý. V horizontu 13 let byla pravděpodobnost úmrtí o 30 procent vyšší.