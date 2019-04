Velmistři čichu. Psi vycítí pach epileptického záchvatu, potvrdil výzkum

Ve studii, která vyšla v odborném časopise Scientific Reports, Catalaová a její kolegové chtěli ověřit, jak si psi se speciálním výcvikem s tímto úkolem poradí. Testovali, jak psi rozlišují čichově mezi tělesnými pachy ze vzorků odebraných lidem během epileptických záchvatů, v normálním stavu a těsně po cvičení. Test probíhal na pěti pacientech s různými formami epilepsie.

Psí superschopnosti

Výsledky ukázaly, že psi jsou nečekaně úspěšní – pravděpodobnost, že identifikují člověka s epilepsií, se pohybovala mezi 67 a 100 procenty. Že identifikují člověka, který epilepsii nemá, se pohybovala dokonce mezi 95 a 100 procenty. Tak vysoká úspěšnost podle biochemiků naznačuje, že epileptický záchvat je doprovázený specifickými pachy – a to bez ohledu na druh záchvatu. Lidský čich je nedokáže odhalit, citlivý psí čich ale ano.

Autoři práce chtějí v nadějném výzkumu pokračovat, nyní se zaměří na to, zda je tento zatím neidentifikovaný pach přítomný až v okamžiku záchvatu, anebo i před ním. Pokud by se objevoval už před záchvatem, znamenalo by to, že psi jsou schopní předvídat jeho příchod.