Více linek či zastávek. Uherské Hradiště má nový systém MHD

Kvůli zpoždění dodávek moderních autobusů zatím do ulic Uherského Hradiště vyjely starší vozy. Na některých z nich jsou dokonce vyobrazeny logo a znak města Znojma, kde jezdily dříve. V příštích měsících by je však měly nahradit nové klimatizované a nízkopodlažní vozy značek Mercedes-Benz a MAN v červené barvě. „Předpokládáme, že v květnu už by v podstatě celá flotila měla ty ulice rozsvítit. Autobusů budeme mít celkem třináct. Předpokládáme, že dva z nich budou jako zálohy, jedenáct jich bude v ostrém provozu, respektive jedenáct až dvanáct,“ informoval ředitel dopravní společnosti Petr Chadim.

Podle údajů, které má radnice k dispozici, dosud využívali lidé MHD v Uherském Hradišti k cestám do práce nebo do škol pouze v pěti procentech případů. Je to jedno z nejnižších čísel ve srovnání s podobně velkými městy Česka. Vedení města do budoucna očekává, že by číslo mohlo být dvouciferné. „Dnešek (sobota) je začátkem nové éry městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti. Poulička znamená nejen lepší dostupnost, ale také cestování odpovídající rozvoji města a potřebám jeho obyvatel. Věřím, že bude plnit svůj hlavní účel, kterým je přinést občanům lepší cestování, pohodlí a komfort,“ uvedl starosta Stanislav Blaha (ODS).