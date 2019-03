Astronauti na plášti ISS vymění baterie za modernější. Nebude to výstup dvou žen, není dost skafandrů

Video of NASA Live: Official Stream of NASA TV

Baterie za baterii

Je zapotřebí vyměnit 12 starých baterií za 6 větších, každá má velikost přibližně malé ledničky. Slouží k akumulaci energie ze solárních panelů, a pomáhají tak zásobovat stanici elektřinou. Fungují stejně jako baterie v mobilních telefonech, jen se do nich vejde mnohem více energie. Ale podobně jako baterie v mobilu stárnou a ztrácí schopnost nabíjet.

Baterie, které na stanici fungují doposud, jsou staré téměř 12 let, ty nově instalované by měly na ISS vydržet až do konce této stanice, který by měl nastat roku 2024 – ale v americkém Kongresu se bojuje za prodloužení její životnosti nejméně do roku 2030. I to by měly baterie zvládnout. „Jsou certifikované na deset let, ale očekáváme, že vydrží přibližně dvacet let,“ uvedla mluvčí NASA Kelly Humpriesová pro web Space.com.

Proč nešly do kosmu dvě astronautky?

Anne McCainová se zúčastnila výstupu před týdnem a rozhodla se, že dalšího výstupu by se ráda zúčastnila ve skafandru střední velikosti, který jí nejlépe sedí. Ale na stanici je jen jeden skafandr v této velikosti, který byl připravený na výstup do kosmu. Protože se skafandr skládá z mnoha desítek součástí a vše musí být extrémně dobře připravené, bylo by k přípravě druhého třeba přibližně 12 hodin práce. A to kvůli nabitému programu na stanici není možné.