Dva astronauti vymění baterie na vnější straně vesmírné stanice. Sledujte odpoledne živě

Dva astronauti vymění staré baterie, které jsou součástí systému solárních panelů na stanici. Jedná se o jeden ze tří výstupů do volného kosmického prostoru, jež astronauti provedou v dalších třech týdnech. Pro Anne McClainovou a Nicka Hagueho je to první výstup vně stanici; podle agentury NASA by měl trvat zhruba 6,5 hodiny.

Video of NASA Live: Official Stream of NASA TV

Baterie, které na stanici fungují doposud, jsou staré téměř 12 let, ty nově instalované by měly na ISS vydržet až do konce této stanice, který by měl nastat roku 2024 – ale v americkém Kongresu se bojuje za prodloužení její životnosti nejméně do roku 2030. I to by měly baterie zvládnout. „Jsou certifikované na deset let, ale očekáváme, že vydrží přibližně dvacet let,“ uvedla mluvčí NASA Kelly Humpriesová pro web Space.com.