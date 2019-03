Zemřel Valerij Bykovskij, jeden z prvních sovětských kosmonautů

Valerij Bykovskij zemřel ve středu ve věku 85 let, oznámila to ruská kosmická agentura Roskosmos. Bykovskij byl v roce 1960 zařazen do prvního dvacetičlenného oddílu sovětských kosmonautů a svou první misi podnikl v červnu 1963 na palubě kosmické lodi Vostok 5.

Následně podstoupil v letech 1965–69 výcvik k letu na Měsíc. Když se jako prvním podařilo přistát na Měsíci Američanům, Sovětský svaz plány na měsíční výpravu zrušil. Druhý a třetí let do kosmu tak Bykovskij absolvoval v letech 1976 (Sojuz 22) a 1978 (Sojuz 31).

Bykovskyj byl služebně nejstarším žijícím kosmonautem. Po jeho smrti pomyslný titul doyena světové kosmonautiky převzala Valentina Těreškovová (82).