Šest let horšího spánku. Vědci popsali, co dělá s rodiči první dítě

Narození dítěte má drastické krátkodobé dopady na spánek matky, především během prvních tří měsíců po porodu – to ví každá matka. Ale lékaři z University of Warwick navíc popsali i dlouhodobé dopady. Podle nového výzkumu trpí oba rodiče sníženou kvalitou spánku průměrně šest let.