Miniaturní druh tyranosaura nebyl větší než jelen. Ukazuje, jak se z trpaslíků stali obři

Seznamte se s malým dinosaurem, který dostal jméno Moros intrepidus. Žil v období křídy asi před 96 miliony let na místě, kde dnes leží Utah. Tento drobný predátor, jehož jméno znamená „předzvěst zkázy“, je nejstarším druhem tyranosaura, který byl objeven v severní Americe.

Video of Moros intrepidus: North America's Tiny Tyrannosaur

„Díky smrtící kombinaci silných čelistí schopných drtit kosti, stereoskopického vidění, rychlého růstu a kolosální velikosti vládli tyranosauři severoamerickému kontinentu nejméně 15 milionů let. Ale nebylo tomu tak vždy,“ uvedla Lindsay Zannová, paleontoložka na Státní univerzitě v Severní Karolíně a hlavní autorka práce. „Na počátku svého vývoje totiž lovili ve stínu jiných druhů starších dravých dinosaurů, jako byli třeba alosauři, kteří tehdy byli na vrcholu potravního řetězce.“

Z trpaslíka obrem

Středně velké primitivní druhy tyranosaurů byly nalezeny v Severní Americe už z období jury. Během křídy, tedy asi před 81 miliony lety, se z nich už stali oni dobře známí ikoničtí predátoři větší než nákladní automobil. Jenže co se dělo v době mezi tím, to se vlastně moc neví – doposud poznání té doby bránily chybějící fosilní nálezy. Podle Zannové tato neznalost paleontology trápila řadu let, ale až dodneška mohli jen spekulovat.

Tým vědců, jenž Zannová vedla, strávil deset let „lovem tyranosaurů“. Po celých Spojených státech a Mexiku pátrali po jakýchkoli neznámých pozůstatcích tyranosaura, které by mohly odhalit více o neznámých desítkách milionů let jejich vývoje. Nakonec uspěli na nalezišti, kde už předtím stejný tým našel pozůstatky jiného masožravého dinosaura – carcharodontosaura.

Moros intrepidus je proti němu i proti známým tyranosaurům velmi drobný – měřil na výšku jen kolem 120 centimetrů, byl tedy vysoký asi jako dnešní jelen. Zannová odhaduje, že nalezený Moros byl více než sedm let starý, když zemřel, a že byl téměř dospělý.