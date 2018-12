Kanaďané našli náhodou obří jeskyni. Velikou díru do země odhalilo globální oteplování

Podle geologů o této jeskyni doposud nikdo nevěděl, a to přesto, že leží v relativně obydlené části země. Nachází se v Národním parku Wells Gray v Britské Kolumbii. Vědci ji uviděli naprostou náhodou, když nad místem prolétali ve vrtulníku při počítání sobů.

„Když jsem ji poprvé zahlédla, byla moje první reakce šok – tady přece žádná jeskyně být nemůže, to je přece nemožné,“ uvedla geoložka Catherine Hicksonová, která se podílela na expedici do nově objeveného přírodního útvaru. „V současné době nám jeskyňáří říkají, že to musí být jedna z největších jeskyní v celé Kanadě,“ doplnila.