Nemodifikujte lidská embrya, varuje vědce Světová zdravotnická organizace

Čínský vědec Che Ťien-kchuej na konci listopadu oznámil, že geneticky upravil několik lidských embryí a že se z nich již úspěšně narodila dvojčata. Jeho tvrzení nelze zatím nezávisle ověřit, většina oslovených světových expertů jim ale důvěřuje. Pokud by se to potvrdilo, šlo by o první geneticky upravené děti. Holčičky se podle vědce narodily před několika týdny.

„Genetické úpravy by mohly mít nezamýšlené následky, jde o neprobádané vody a je potřeba to brát vážně,“ uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus s tím, že WHO dává dohromady panel expertů, který se bude tématem zabývat. „Hovoříme o lidských bytostech… musíme být velice opatrní, pracovní skupina bude vše podnikat s naprostou otevřeností a transparentně,“ dodal.