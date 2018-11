„Abychom zjistili, jak je zima, plivali jsme na okna,“ popisuje záchranu stanice Saljut-7 kosmonaut Savinych

Hrozba ledu i vody

Největší hrozbou se stávala postupně místo mrazu voda. „Když tam byla ještě zima, nic nefungovalo, trvalo to dost dlouhou dobu. Člověk přitom denně odpaří asi 800 gramů vody, z dechu i pórů. Takže bez ventilace ten asi 1,5 litru (za dva muže) zůstane na stanici. Po dvou dnech to už bylo viditelné – všechna okénka zamrzla. Za patnáct dní se té vlhkosti ve vzduchu nashromáždilo opravdu hodně. Celou dobu jsme proto drželi poklop do kosmické lodi zavřený, báli jsme se, že do ní vlhkost pronikne,“ vysvětlil Savinych.