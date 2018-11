Vědecký recept jak eliminovat podzimní splín: tři vitamíny a středomořská kuchyně

Je méně světla, teplota klesá a nároky na naše výkony jsou stále vyšší. Podzim s sebou přináší některé problémy s přizpůsobením, které se projevují u každého jinak. Podzimní splín postihuje každého pátého Itala.

Není to však nic, co by se nedalo překonat, například pomocí kvalitního jídelníčku. Pomohou vitamíny skupiny B, vitamín C a E, které připravují tělo na první chlad a vyšší vlhkost. Proč jsou tyto vitamíny důležité a ve kterých potravinách se dají najít?

Vitamíny skupiny B pomáhají udržet dobrou náladu. Mezi jídlem a náladou je úzká souvislost a určité potraviny ji pomohou vyvážit, vysvětluje lékař Michelangelo Giampietro, expert na výživu a sportovní lékařství při Škole sportu CONI Roma.

Správná jídla jsou taková, která obsahují mikronutrienty, jako jsou vitamíny skupiny B, zejména B12, které dodávají energii tělu i mysli. Nejvíce těchto vitamínů obsahují vejce, sýry, jogurty, mléko a mozzarella.