Vitaminy v tabletách nemají vůbec žádný smysl, pro někoho jsou dokonce nebezpečné, varuje expertka

Naopak odrazuje od polykání vitaminů C v tabletkách. „Efekt to žádný nemá. Naše tělo spotřebuje vitaminu C jen určité množství, vitamin se v těle neukládá, a proto ho tělo vyloučí,“ vysvětluje.

„Na podzim je dobré do těla dostat zejména vitaminy skupiny C, především z přírodních zdrojů – nejlepší je vybírat si naše potraviny, jako jsou v tomto období jablka, na salát můžeme sáhnout po zelí, nejlepší je kysané, a celkově zvýšit příjem ovoce a zeleniny v našem jídelníčku,“ radí Baliková.

„Nemá to vůbec žádný smysl. Je to pouze komerční záležitost a pro naše tělo to nemá žádný význam. Můžu zmínit skupiny obyvatel, pro které to může být vyloženě nebezpečné, jako jsou senioři a malé děti. A také pro lidi, kteří mají různá onemocnění, kde může přidávání různých doplňků stravy poškodit organismus,“ varuje vedoucí nutriční terapeutka motolské nemocnice.

„Látky jsou tam v minimálním množství a naše tělo si s nimi neumí tak dobře poradit a neumí je tak dobře syntetizovat jako vitaminy z přírodních zdrojů. Proto je vyloučí a na člověka to nemá žádný efekt,“ dodává.