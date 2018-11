NASA se dál snaží navázat kontakt se sondou Opportunity na Marsu, naději vkládá do větru

Sonda Opportunity se odmlčela kvůli prachu v atmosféře Marsu. Ten způsobil nedostatek slunečního svitu potřebného pro dobíjení baterií. Vozítko se přepnulo do úsporného režimu, v němž jsou mimo provoz všechny subsystémy kromě hodin, které jsou naprogramované na probuzení počítače schopného prověřit stav energie. Pokud počítač zjistí, že baterie nejsou dostatečně nabité, vrátí se do spánkového režimu.

Podmínky v místě, kde se Opportunity nachází, se podle vědců již zlepšily natolik, že na povrch planety proniká dost světla pro obnovení elektrické energie. Problém ale může způsobovat množství prachu, který se usadil na slunečních panelech.

Odposlouchávání Marsu

NASA uvažovala o tom, že po aktivních pokusech – posílání povelů a čekání na reakci od Opportunity – přejde na pouhé „poslouchání“ případných signálů od sondy. Nyní se ale rozhodla, že bude pokračovat v aktivní variantě, a to až do ledna. Důvodem je skutečnost, že v dané oblasti v období mezi listopadem a lednem obvykle vane silnější vítr, který by mohl očistit panely od prachu.