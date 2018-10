Lidské oko je jako fotoaparát se 137 megapixely. Ani nejlepší přístroj ale některé vlastnosti oka nenapodobí

V současné době se kvalita těchto operací stala ve srovnání s minulostí téměř zázračnou. Pomáhají nové materiály, lasery, kvalitní anestezie. Pacienti tedy během zákroku díky lokálnímu umrtvení téměř nic necítí. Začíná se šedým zákalem – onemocněním, při kterém se lidská čočka zakalí, a to snižuje schopnost vidět. Lékař novou vstříkne do oka speciálním injektorem, pro dvanáctimilimetrovou čočku mu stačí i necelý dvoumilimetrový vpich.

„Když člověk žije v normálních, ne nějak extrémních podmínkách, není potřebné vyvarovat se nějakých činností. Ale co je prokázané, je vyvarovat se kouření – to je prokázaně škodlivé pro zrak, speciálně pro sítnici a také způsobuje šedý zákal. Je také dobré zbytečně se nevystavovat UV záření, na moři a na horách je třeba si chránit zrak tmavými brýlemi. Záření má neblahý vliv na sítnici i na rohovku,“ doporučuje špičkový český oční lékař Pavel Kuchynka. Byl hostem pořady Hyde Park Civilizace.

„Ten materiál má paměť a vlastně se vrátí do svého původního stavu poté, co prošel injektorem,“ popisuje výhody nejnovějších materiálů Studený. Teprve potom přichází na řadu samotná rohovka. Jde jen o tenkou vrstvu, jen přesně takovou, jaká je potřeba. To už jde celý zákrok do finále.

Lékaři dočasně použijí vzduchovou bublinu, aby tuto vrstvu přitlačili k původní rohovce a jemnou masáží upraví její polohu. Po zhruba patnácti minutách je hotovo: Pacient či pacientka už jenom dostanou antibiotika, aby se předešlo možným infekcím, a čekají je dva dny na lůžku a koukání do stropu – to aby si čočka i rohovka sedly na správná místa.

