Mají násilné videohry vliv na dětskou agresivitu? Nová studie potvrdila, že ano

Výsledky nové studie publikoval časopis Proceedings of the National Academy of Sciences . Výzkumníci se zaměřili na projevy agrese u víc neždětí a dospívajících ve věku od devíti do devatenácti let.

Takzvaná metaanalýza porovnala výsledky čtyřiadvaceti existujících studií, které vznikly mezi lety 2010 až 2017 a zabývaly se tím, jak násilné videohry v průběhu času ovlivňují chování dětí v reálném životě.

Výzkumy, které vědci porovnávali, byly založené na výpovědích samotných dětí, jejich rodičů, učitelů nebo vrstevníků. Ve středu zájmu vědců byly takové projevy agrese, jako je například fyzické násilí vůči ostatním nebo rvačky. Agresivními myšlenkami nebo slovním násilím se autoři metaanalýzy nezabývali, upozornil New York Post.