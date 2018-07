Už staří Římané zřejmě lovili masově velryby a přispěli k jejich vymírání

Z objevu vyvozují, že oba druhy velryb mohly být v dobách Říma kolem Gibraltaru běžné. Potvrzují to i některé další nepřímé důkazy, například Plinius starší popsal něco, co připomíná lov velryb ve vodách u dnešního Cadizu. Pokud tam mořští obři opravdu byli, měli Římané dostatečné technologie i znalosti mořeplavby na to, aby je v příbřežních vodách lovili.

Důkazů je málo

Pro Guardian se vyjádřil i expert na environmentální archeologii Mark Robinson z Oxfordu. Podle něj už archeologové řadu let spekulují, že některé rybářské vesnice z římské doby byly spojené s lovem velryb. „Řecký autor Oppian popsal ve druhém století našeho letopočtu, že se velryby loví harpunami, trojzubci a ubíjí sekerami – pak je lovci přivážou za čluny a přitáhnou je ke břehu.“