Vědci našli novorozenou planetu. Je mladá a žhavá

Vědci po takové planetě ve fázi zrodu dlouho pátrali, a toto je první úspěch. Hvězda, která dostala jméno PDS 70, je velmi mladá: má méně než 10 milionů let. Její planeta je pravděpodobně stará 5–6 milionů let. Tuto planetu astronomové pojmenovali PDS 70b – vypadá to, že je několikrát větší než Jupiter a zřejmě má i plynnou atmosféru.