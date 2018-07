Umělá inteligence umí poznat, jaké IQ mají lidé. Stačí, aby jim oskenovala mozek

Vědci, kteří svůj úspěch jako první popsali, využili takzvané(fMRI). Stroj při ní vytváří mapu mozkové aktivity tím, že sleduje změny v toku krve v různých oblastech mozku. Umělá inteligence, respektive specializovaný program, dokáže z těchto změn předpovídat, jakou inteligenci má daný člověk. Program to dělá, aniž by člověk musel plnit nějaké úkoly – stačí, že leží, jeho myšlenky se toulají a odpočívá.

Jako obvykle v případě umělých inteligencí jsou sice vědci nadšení z toho, co program dokázal, ale současně neví, jak to přesně provedl.

Vědci současně provedli ještě paralelní test, ve kterém se pokusili použít stejný algoritmus na odhadování osobnostních vlastností člověka. Hledali pět různých osobnostních rysů, které jsou u člověka velmi stabilní. Ukázalo se ovšem, že tyto vlastnosti, byť by se teoreticky měly dát přístroji najít v mozku podobně jako inteligence, je mnohem složitější nalézt.

Stroj to zatím úplně nezvládá, ale je možné, že se jedná i o problém na lidské straně. Popisy vlastností totiž pocházely z vlastního sebehodnocení lidí – a strojové výsledky jim neodpovídaly. Možná byla ale umělá inteligence jen prostě při hodnocení lepší než samotní lidé. Výsledky studie najdete v odborném časopise Personality Neuroscience and Philosophical Transactions of the Royal Society.