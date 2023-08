Za vylití oleje na koleje uložil teplický soud strojvedoucímu podmínku

Událost se stala na trati mezi Moldavou v Krušných horách a Mostem v den, kdy se měnily jízdní řády. České dráhy vystřídala společnost Railway Capital. Dlouholetého strojvůdce Schütze to naštvalo, protože byl přesvědčený, že nový dopravce nedisponuje vhodnými vozy pro tuto trať. Ta je charakteristická svým prudkým stoupáním, napsal iDNES.

Muži hrozilo za obecné ohrožení od tří do osmi let vězení. Žalobce navrhl trest tři roky vězení podmíněně odložený na stejně dlouhou zkušební dobu, s tím se soudní senát ztotožnil. Schütz stále pracuje jako strojvedoucí u Českých drah. „Nevozím cestující, posunuji vlaky v depu. Je to hůře placené,“ uvedl muž u soudu.

Na stejnou trať někdo později opakovaně nastražil kameny, policii se pachatele zjistit nepodařilo a případy odložila. Schütz u soudu řekl, že s tím nemá nic společného.