Izrael udeřil v Sýrii, šlo o odvetu za zásah školy v Eljatu

„Syrský režim je plně zodpovědný za teroristické aktivity, které jsou prováděny ze syrského území,“ uvedla podle serveru The Times of Israel izraelská armáda. Dodala, že udeřila na organizaci, která útok dronu provedla, aniž by upřesnila její název.

Přístavní město Ejlat, které se nachází u Rudého moře, se nachází zhruba 400 kilometrů od syrského území, poukazuje agentura Reuters. Ve čtvrtek na školu v Ejlatu dopadl bezpilotní stroj. Šest osob odvezli do nemocnice, protože se nadýchali kouře nebo utrpěli šok.