Nová slovenská vláda pokračuje v policejní „čistce“. Opozice už volá po odvolání ministra vnitra

Zurian, někdejší šéf NAKA, po předloňském odchodu do civilu podle slovenského tisku dvakrát čelil stíhání pro podezření z vynášení informací z policie. Obvinění vůči Zurianovi ale opakovaně zrušila generální prokuratura, která v minulosti zastavila stíhání v několika sledovaných kauzách, včetně obvinění Fica v případu možného zneužívání policie v době, kdy byla jeho strana u moci.

Šestatřicetiletý Šutaj Eštok, vystudovaný právník a bývalý vedoucí Úřadu vlády, nejprve den po nástupu do funkce odvolal policejního prezidenta Štefana Hamrana. Následně zrušil pozici jeho viceprezidentům – Branku Kiššovi a Damiánu Imremu – a mimo službu odstavil kvarteto vyšetřovatelů v čele s Jánem Čurillou z Národní kriminální agentury (NAKA), kteří se dlouhodobě zabývali například kauzou Očistec, jež se týká i zneužívání policie k politickým zájmům Smeru–SD.

Nyní už bývalý policejní prezident Hamran avizoval svůj odchod ze služby před volbami. „Tam, kde začíná Robert Fico, já končím,“ vysvětlil své rozhodnutí požádat o odchod do civilu. „S takovými lidmi si neumím představit spolupráci. Popírají vše, co jsme zde budovali poslední dva roky,“ zdůraznil.

Šutaj Eštok upozornil, že ve všech rozhodnutích postupoval v souladu se zákonem. Kišše s Imrem od policie nevyhodil, ale přeložil do jiných pozic.

Opomenout nelze ani skutečnost, že ministr vnitra odvolal Hamrana tři dny před jeho zmíněným odchodem do civilu. Vyčítal mu, že „vnášel politické a osobní postoje do výkonu funkce policejního prezidenta“. Jako poslanec kritizoval i manipulace trestních řízení a politicky motivované procesy.

Před odchodem do civilu měl osmačtyřicetiletý Hamran dosloužit na okresním ředitelství v Popradu. Na novém pracovišti se ale ze zdravotních důvodů nepřihlásil. „Chtěl jsem tam nastoupit z principu, ale nakonec jsem se rozhodl i vzhledem k mému zdravotnímu stavu, že kvůli třem dnům tam nepůjdu,“ konstatoval Hamran.

Lídr opozice Martin Šimečka z Progresívneho Slovenska to označil za demonstraci moci. „Odvolat policejního prezidenta tři dny předtím, než mu na vlastní žádost skončí služební poměr, udělat to bez osobního setkání a ze dne na den ho převelet na druhý konec republiky, je ubohé a dospělí politici by takto konat nikdy neměli.“

Jmenování Santusové

Dalším krokem nejmladšího člena nové vlády, který vzbudil silnou kritiku opozice, bylo jmenování Diany Santusové do funkce ředitelky odboru ochrany, prevence a boje proti korupci na Úřadu inspekční služby (ÚIS). Před ní vedl tento obor Pavol Ďurka, blízký Čurillův spolupracovník.

Santusová, bývalá šéfka vyšetřovacího týmu Oblouk, nastoupila do pozice poté, co Šutaj Eštok odstavil dosavadního ředitele ÚIS Petra Juháse a nahradil ho dle slovenského tisku dvakrát stíhaným Zurianem.

Progresívne Slovensko tento krok odsuzuje. Podle jeho šéfa Šimečky je z povýšení Santusové zřejmé, na jaké straně takzvané války ve slovenských bezpečnostních složkách stojí a bude stát společně s Šutajem Eštokem a Zurianem.

„Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok nezasahuje do personálních rozhodnutí ředitele Úřadu inspekční služby. Ministr zároveň plně důvěřuje všem krokům, které jako ředitel ÚIS Branislav Zurian vykonává,“ reagovalo ministerstvo.