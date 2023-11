Zaplatil nám Rus, řekli podle médií lidé kreslící Davidovy hvězdy v Paříži

Moldavský pár ve věku kolem třiceti let byl před zhruba deseti dny přistižen, jak uprostřed noci maluje Davidovy hvězdy na fasády budov. Ve vazbě tvrdili, že je tím pověřil jistý Rus, a to za nemalý finanční obnos. Na příkaz francouzské prokuratury byla moldavská dvojice převezena do vazební věznice a poté do detenčního centra, kde čeká na vyhoštění. V zemi totiž patrně pobývala nelegálně.

Případ zůstal bez povšimnutí až do minulého týdne, kdy bylo na jihu Paříže objeveno více než 200 podobných kreseb. Podle informací stanice France Info vyšetřovatelé od té doby identifikovali další pár, který byl spatřen na průmyslových kamerách. Tito noví podezřelí rychle opustili Francii. Podle jednoho z policistů to vypadalo jako „operace komanda“. Stanici France Info řekl, že případ nyní vyšetřují jako „pokus o destabilizaci z Moskvy“.