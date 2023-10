Rusové povolali posily do oblasti Bachmutu a přešli do útoku. Oděsa hlásí zraněné, Krym exploze

Teplinskij nahradí ve funkci generálplukovníka Olega Makareviče, který byl podle ruského listu Izvestija převeden na jiné funkce. Kreml důvod jeho sesazení neoznámil.

„Svědčí to hlavně o tom, že se ruské nejvyšší státní vedení řídí zásadou 'nové koště dobře mete'. Během bojů přišel o svou funkci například i generál Surovikin, ačkoli byl autorem těch tří obranných linií. Jde zkrátka o to, že fronta se v tuto chvíli nehýbe z místa ani z jedné ani z druhé strany. Nejsem si ale jistý, že by výměna velitelů mohla s něčím pohnout dopředu,“ prohlásil komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák.

Útok na Oděsu

Po ruském útoku na loděnici u Oděsy vznikl požár, který se už podařilo zlikvidovat, sdělil na síti Telegram šéf oděské oblastní správy Oleh Kiper. Server RBK-Ukrajina později informoval, že zranění utrpěly čtyři osoby, jde o zaměstnance podniku.

Dva lidé museli být kvůli útoku hospitalizováni. Na správní budově a na vybavení loděnice vznikly škody. Mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat podotkl, že útok Rusové podnikli patrně balistickými raketami, které nezřídka odpalují z Krymu.