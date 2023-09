Ukrajinských útoků v Černém moři přibývá, pro Rusko je oblast klíčová

Oba státy by ekonomicky výrazně utrpěly, pokud by došlo ke zpomalení obchodu. Ukrajina zůstává na této trase obzvláště závislá, přestože diverzifikovala své exportní trasy a nyní přepravuje pouze 40 procent svého obilí přes Černé moře a zbytek posílá pozemní cestou skrze Evropskou unii.

Ukrajinci na most zaútočili už loni v říjnu, den po sedmdesátinách ruského vůdce Vladimira Putina. V polovině července letošního roku atak zopakovali, na což Kreml zareagoval odstoupením od obilné dohody. Od té doby obě země rapidně zvýšily množství útoků na obchodní lodě v Černém moři.

A do třetice, anexe výrazně zkomplikovala nároky na teritoriální (výsostné) vody v Černém moři, tedy pásmo mořských vod, které přiléhá k pevninskému území pobřežního státu. Ruskem kontrolovaný Krym totiž spadá do vod, jež by byly za jiných okolností jednoznačně ukrajinskými teritoriálními vodami.

Zároveň poskytla Moskvě kontrolu nad oběma břehy Kerčského průlivu, který vede z Černého do Azovského moře. Kyjev má sice stále právní nároky na Azovské moře, ale Rusko kontroluje půdu na východní a západní straně průlivu a okupuje celý západní břeh, což Kremlu usnadňuje pronásledování nebo převzetí ukrajinských lodí v této oblasti jako rukojmí.

Role Černého moře je proto z mnoha důvodů extrémně důležitá. Vzhledem k pravidlům úmluvy z Montreux týkajících se průlivů Bospor a Dardanely, které spojují Černé se Středozemním mořem, mají země, jež leží u Černého moře (členové NATO Turecko, Bulharsko a Rumunsko, dále Ukrajina, Gruzie a Rusko), skrze průlivy neomezený přístup. Nerezidentní země zde mohou posílat lodě s omezenou velikostí a pouze na plavby v maximální délce 21 dní.

Pro Ukrajinu bude Černé moře vždy zranitelným místem. Ukrajinský velvyslanec v Turecku sice už loni požádal, aby člen NATO na základě dodatku v úmluvě z Montreux uzavřel dvojici průlivů pro ruské lodě a zabránil tím Moskvě v posílení její Černomořské flotily, ale turecký ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu odpověděl, že je Ankara zastavit nemůže kvůli klauzuli, která plavidlům umožňuje vrátit se na jejich domovskou základnu.

Pokud by Turecko souhlasilo s ukrajinskou žádostí, Rusko by mohlo zareagovat vznesením vlastních požadavků, nebo dokonce člena NATO obvinit z porušení neutrality a provést odvetná opatření. Moskva by mohla posílit svou Černomořskou flotilu také vysláním kaspické flotily přes vodní kanál Don–Volha.

Brána do vzdálenějších zemí

Už v sovětských dobách tvořilo Černé moře důležité jižní křídlo Sovětského svazu. A do současnosti zůstalo odrazovým můstkem, z něhož může Rusko uplatňovat svůj vliv ve Středomoří, na Blízkém východě, v severní Africe a jižní Evropě. Černé moře také umožňuje Kremlu přístup do vzdálenějších zemí, kde je vojensky aktivní, například do Libye a Sýrie, která hostí ruskou námořní základnu v Tartúsu.