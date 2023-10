„Nemarněte ani sekundu našeho času,“ naléhá polská opozice na prezidenta. Chce Tuska do čela vlády

Delegaci PiS na schůzku do prezidentského paláce vedl premiér Mateusz Morawiecki, nikoliv její předseda Jaroslaw Kaczyński. Později Duda jednal se zástupci KO. Ve středu prezident přijme představitele Třetí cesty, Nové levice a ultrapravicové Konfederace, která se do Sejmu ve volbách dostala jako poslední ze stran.

Tusk poděkoval lídrům ostatních stran za důvěru a prohlásil, že vedení Sejmu i Senátu by mělo odrážet „partnerství a rovnost všech subjektů“. Konkrétní jména chtějí strany představit až v dalších dnech, podle portálu Onet.pl však ve vládě může být několik předních Tuskových spolupracovníků z minulého období. Předsedou Sejmu by se mohl stát přímo Holownia.

Poláci by mohli mít novou vládu v prosinci

Proces tvorby nové vlády by podle Papadopulose nicméně odstartoval až po prvním zasedání nového Sejmu, které se musí odehrát do 14. listopadu. „Tam se zvolí jeho předseda. Do jeho rukou poté současná Morawieckého vláda složí demisi, kterou musí prezident přijmout a do čtrnácti dní někoho pověřit sestavením vlády. Nový premiér bude mít čtrnáct dní na vytvoření kabinetu a vládního prohlášení. Nakonec se bude ucházet o důvěru Sejmu,“ popsal.

Pokud by pověření od prezidenta dostal Morawiecki, zřejmě by důvěru Sejmu nezískal, uvedl zpravodaj s odvoláním na výpovědi současných lídrů stran demokratického opozičního bloku. „Pokud ji nezíská, tak mu ten pokus skončí. Druhý pokus o pověření v takovém případě provede předseda Sejmu. Tam se předpokládá, že se situace odblokuje a v řádu týdnů by měla vzniknout nová vláda s důvěrou. Očekává se, že by to mohlo být někdy uprostřed prosince, možná kolem Vánoc,“ konstatoval Papadopulos.