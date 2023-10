Nobelovu cenu za mír získala vězněná aktivistka Mohammadíová. Bojuje za práva íránských žen

Do Aun Schan Su Ťij (narozena roku 1945) patřila k ikonám boje za lidská práva a demokracii. Ve vězení barmská politička strávila přes deset let. V roce 1991 obdržela Nobelovu cenu za mír, na kterou ji navrhl tehdejší československý prezident Václav Havel. V té době také zesílil mezinárodní tlak na její propuštění z domácího vězení, ve kterém byla držena vojenskou juntou za údajné ohrožování státu.

Íránská polooficiální tisková agentura Fars cenu pro aktivistku kritizovala. „Západ ocenil Mohammadíovou za její činy namířené proti íránské národní bezpečnosti,“ napsala. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) v reakci apeloval na osvobození jednapadesátileté aktivistky a novinářky i všech dalších obránců lidských práv zadržovaných v Íránu.

Cena vyzdvihuje odvahu íránských žen, tvrdí úřad OSN

Úřad uvedl, že ocenění Mohammadíové vyzdvihuje odvahu a odhodlání íránských žen, které mohou být inspirací pro celý svět. „Jsou pronásledovány za to, co dělají, či za to, co nenosí. Jsou proti nim přijímána stále přísnější právní, společenská a ekonomická opatření,“ připomněla mluvčí OHCHR Elizabeth Throssellová.

Manžel aktivistky podle agentur prohlásil, že Nobelova cena za mír povzbudí Mohammadíovou v jejím boji za lidská práva a dodá odvahu hnutí, které vede.

Mohammadíová byla naposledy loni v lednu odsouzena k osmiletému žaláři. Zatčena byla v listopadu 2021, když se zúčastnila vzpomínkové akce za oběti protivládních protestů z roku 2019. Na svobodu se přitom dostala teprve v roce 2020, tehdy si odpykala osm a půl roku z původně desetiletého trestu. Vynesl ho nad ní revoluční soud za ohrožování bezpečnosti země, šíření protivládní propagandy a vedení nelegální skupiny.