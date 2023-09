Německý kancléř nevyloučil další opatření na hranicích kvůli migraci

Scholz na předvolebním mítinku řekl, že „dramaticky stoupá“ počet těch, kteří přicházejí do Německa a Evropy nelegálním způsobem. Podle něj Německo respektuje právo na azyl, ale migranti, kteří nemají právo na mezinárodní ochranu, by podle něj měli být navráceni do zemí původu.

V souvislosti s vývojem situace s nelegální migrací by na hranicích mohla být zavedena „další opatření“, řekl Scholz, aniž byl konkrétní. Ministryně vnitra Faeserová listu Welt im Sonntag poprvé řekla, že zvažuje zavedení stacionárních kontrol na hranicích s Českem a Polskem, což dosud odmítala. S Prahou také jedná o tom, že by němečtí policisté mohli hlídkovat s českými kolegy na českém území, stojí v textu rozhovoru.

Ve svém proslovu Scholz chválil úzkou spolupráci s některými sousedními zeměmi, například Švýcarskem, kde němečtí policisté společně s těmi švýcarskými provádí kontroly na švýcarském území. Takovou spolupráci by chtěl Scholz zopakovat i s dalšími sousedy, například Českou republikou. „Jednáme s Českem, jak to udělat, možná stejným způsobem jako se Švýcarskem,“ uvedl.