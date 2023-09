Předvolebním Polskem otřásá vízová aféra. Opozice kritizuje pokrytectví konzervativní vlády

Běženci se takto neměli dostat pouze do schengenského prostoru, ale i do Mexika a dál do Spojených států. Na aféru měly Varšavu upozornit ostatní země, které si všimly nebývale vysokého počtu lidí s polskými vízy. V samotném centru skandálu měl stát už bývalý tajemník ministerstva zahraničí Piotr Wawrzyk, který resort opustil a zmizel i z volební kandidátky vládní strany. Po vypuknutí skandálu se údajně pokusil o sebevraždu.

Občanská platforma viní Právo a spravedlnost z vydání celkem čtvrt milionu neoprávněných víz. Kabinet tvrdí, že opozice kauzu zveličuje. „Ano, několik stovek víz bylo uděleno podvodně. Několik lidí je zatčeno, sedm lidí je vyslýcháno, a to je to, co poctivé úřady dělají. To je to, co děláme,“ uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki.

Kauzu už vyšetřují protikorupční úřady. Ministerstvo zahraničí nařídilo audit a ukončilo spolupráci s externími firmami, které měly vydávání víz na starost.

Vysvětlení po Polsku navíc žádá Evropská komise. „Je to opravdu případ, který má evropský rozměr a možná dokonce světový. Víza do Polska byla důležitá, protože to byla schengenská víza. A něco takového může dokonce ohrozit bezpečnost spojenců v Evropské unii. To je věc, která bude evropské úřady i státy zajímat. Pokud jde možná o statisíce lidí, kteří nebyli řádně prověřeni, tak i to je velký problém,“ upozornil komentátor Deníku.cz Luboš Palata.

Podle Eurostatu Varšava za poslední tři roky celkem vydala skoro dva miliony pracovních víz. „Polsko otevřelo svůj pracovní trh pracovníkům z Ukrajiny, Běloruska už před mnoha lety, ještě před začátkem ruské invaze. Zalátávalo tím díry na pracovním trhu, především v zemědělství, a poměrně se to dařilo. Byla to taková politika Práva a spravedlnosti. Tam si ale nemyslím, že by došlo k zásadním pochybením. To, o čem mluvíme, to jsou lidé z třetího světa,“ míní Palata.