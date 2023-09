Baku chce začlenit karabašské Armény do Ázerbájdžánu. V Jerevanu se protestuje

Baku chce začlenit Armény žijící v Náhorním Karabachu do Ázerbájdžánu. V pátek to řekl poradce prezidenta pro zahraniční politiku Hikmet Hadžijev. Rovněž prohlásil, že bezpečí obyvatel sporné hornaté oblasti bude zaručeno v souladu s ázerbájdžánskou ústavou. Arménský premiér Nikol Pašinjan posléze sdělil, že Jerevan je sice připraven přijmout uprchlíky z Náhorního Karabachu, politiku vysídlení Arménů z této oblasti ale nepodporuje. Lidé by podle něj měli mít možnost zůstat v bezpečí ve svých domovech. V Jerevanu mezitím demonstranti několikátý den po sobě naopak volají po pomoci karabašským Arménům.