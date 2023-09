Libye dál sčítá oběti záplav. Podle BBC moře vyplavuje těla až 100 kilometrů daleko

Zemřelí z Derny jsou zatím pohřbíváni do masových hrobů, podle OSN byla takto pochována již více než tisícovka lidí. Světová zdravotnická organizace (WHO) a další v pátek vyzvaly úřady v Libyi, aby od této praktiky ustoupily. „Rychlé pohřby do neoznačených hrobů mohou vést k dlouhodobému duševnímu utrpení příbuzných i ke společenským a právním problémům,“ uvedly WHO, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Silná bouře způsobila protržení dvou přehrad

Mnoho těl obětí vyplavuje moře v okolních městech. Libyjský Červený půlměsíc sdělil, že důvodem je mimo jiné silný vítr. Jeden z obyvatel Tobrúku, který je od Derny vzdálen asi 150 kilometrů, BBC řekl, že viděl vyplavené mrtvoly v blízkosti svého domovského města. Po tělech v moři pátrají u pobřeží Derny potápěči.

Bouře Daniel zasáhla Libyi v neděli. Vydatné srážky způsobily protržení dvou přehrad nad městem Derna, které vzápětí bleskově zaplavila přívalová vlna. Podle starosty tohoto přístavního města, jehož počet obyvatel se odhaduje zhruba na 100 tisíc, může být konečný počet obětí vzhledem k počtu zničených budov až 20 tisíc.