Soud v Německu poslal na čtrnáct let do vězení bývalou členku Islámského státu

Německý soud poslal v úterý na čtrnáct let do vězení dnes někdejší členku teroristického hnutí Islámský stát (IS) Jennifer Wenischovou. Ta v minulosti v Iráku společně s tehdejším manželem držela jezídské dívky jako otrokyně. Wenischová zároveň přihlížela, jak její muž nechal zemřít žízní zotročenou pětiletou dívku. Verdikt vrchního zemského soudu v Mnichově je výsledkem nového procesu, který nařídil Spolkový soudní dvůr (BGH). V původním procesu dostala Wenischová deset let vězení, což státní zastupitelství kritizovalo jako příliš nízký trest.